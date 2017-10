Apprendre à détacher les taches avec de la terre de Sommières

La terre de Sommières possède de nombreuses vertus, et surtout, c’est un produit naturel, donc non nuisible pour vous ni pour l’environnement. Il s’agit en réalité d’une pierre, qui a été réduite en poudre, et qui provient de la ville de Sommières. Vous allez voir que détacher avec de la terre de Sommières est très simple et très efficace !

Qu’est-ce que la terre de Sommières ?

C’est un détachant naturel sous forme de poudre d’argile. On peut l’utiliser sur plusieurs supports, que ça soit les textiles, les meubles, ou les sols. Elle possède un grand pouvoir absorbant, et permet de détacher à sec en seulement quelques heures. C’est un vrai allié pour le quotidien et pour entretenir votre maison, à condition qu’elle soit conservée à l’abri du soleil et de l’humidité.

Que détacher avec de la terre de Sommières ?

La terre de Sommières est connue pour réussir à enlever les taches de graisses, ainsi que d’urine. Elle est également utilisée pour enlever les taches de sang, ou encore de vin ou autre boisson sur les canapés en tissu par exemple. De manière plus globale, elle est efficace pour enlever pas mal de choses : le vinaigre, café, beurre, huile, rouge à lèvres.

Egalement, la terre de Sommières permet de raviver et redonner de l’éclat à vos meubles en marbre ou granit, qui sont souvent ternis par les taches de graisse. Pour cela, mettez de la terre de Sommières sur les taches de graisse à enlever, et laissez agir environ 3h avant d’aspirer.

Pour enlever une tache de graisse sur votre parquet en bois, saupoudrez votre terre de Sommières sur le parquet, et laissez agir toute la nuit. Ensuite, frottez à l’aide d’un chiffon, puis passez l’aspirateur.

Enfin, si vous bricolez beaucoup et que vous avez des taches de cambouis sur les mains, là aussi, la terre de Sommières peut vous être utile. Mélangez-la avec de l’eau, de sorte à former une pâte, avec laquelle vous vous frotterez les mains.

Comment détacher avec de la terre de Sommières ?

Pour enlever une tache avec de la terre de Sommières, il vous suffit de saupoudrer la tache en question, puis de laisser agir. En général, vous pouvez compter 1 ou 2h, mais pour celles qui sont plus tenaces ou anciennes, vous pouvez laisser agir tout une nuit. Au bout de ce temps de pose, frottez avec une brosse ou un chiffon sec, puis aspirez.