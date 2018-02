Trucs et astuces pour personnaliser votre camping car

Les modes de voyage se sont beaucoup diversifiés ces dernières années. Internet a joué un rôle important dans cette évolution, notamment en multipliant les offres de voyage. Face à l’augmentation de la concurrence, le camping-car a su d’adapter à son époque et ne perd pas en popularité, bien au contraire ! Que vous soyez un amoureux de la nature, un aventurier, ou un férus de camping, le camping-car vous offre de nombreux avantages dans votre mode de vie nomade. Autrefois minimaliste et n’offrant que le confort minimum, les améliorations pour profiter au maximum de votre séjour et de vos escapades sont à portée de main !

Optimiser votre intérieur, c’est optimiser vos vacances

Pour améliorer l’aspect fonctionnel du camping-car, on pense bien entendu immédiatement à améliorer son intérieur. C’est en effet là que les voyageurs passeront de nombreuses heures, que ce soit sur la route, entre deux arrêts, ou au moment des repas et des heures de repos. Maximiser l’aspect pratique de ces espaces intérieurs constitue donc une idée judicieuse. Vous pouvez ainsi modifier l’ensemble des parties assises, table et sièges, de manière à ce que ces derniers se rabattent de manière astucieuse pour libérer plus d’espace. La même technique est également possible pour les lits.

Concernant les rangements généralement présents par défaut dans les camping-cars, pourquoi ne pas les accommoder pour en faire des espaces de couchages supplémentaires ? Il est également aisé de transformer le lit principal en combiné : transformez-le en canapé pendant la journée pour plus de confort et d’espaces destinés à l’assise. En définitive, beaucoup de trucs et astuces permettent de faire un habitat sur mesure.

Et pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter un camping car, Tohapi, une marque spécialisée dans le camping, vous propose ici de transformer votre voiture en camping car.

L’extérieur : l’expression de votre personnalité

S’agissant de l’extérieur du camping-car, il existe également de nombreuses astuces pour l’améliorer au maximum et en tirer tous les bénéfices possibles. Donnez-lui un aspect unique en utilisant des stickers. Très populaires aujourd’hui, ces modes de personnalisation conviennent parfaitement aux camping-cars, afin de faire en sorte que votre moyen de transport vous ressemble vraiment tout au long de votre séjour, et que vous puissiez aisément le distinguer des autres !

Pour la vie de tous les jours, il existe des trucs et astuces permettant de profiter de l’ergonomie extérieures du camping-car. Il est par exemple possible de doter les flancs de système de fixation permettant de s’adapter à de nombreuses situations de manière polyvalente. Ce système peut autant vous protéger des fortes chaleurs avec des auvents ou des bâches que vous protéger de la pluie. D’autres systèmes permettent même d’installer un rideau de douche ou une table de camping.

Ces petites astuces permettent de profiter pleinement de votre séjour, mais au final les possibilités sont aussi florissantes que votre imagination !