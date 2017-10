Les lits superposés ne sont pas exclusivement réservés aux enfants. En effet, il peut arriver que vous ayez besoin d’aménager une petite chambre en colocation, que vous ayez besoin de meubler une maison de vacances, une chambre d’amis étroite ou encore une auberge de jeunesse… Dans tous ces cas, et bien d’autres, une question se pose : comment choisir un lit superposé adulte? Il existe en magasin et sur internet une très large gamme de lit superposé enfant : design, matière, taille… Il y en a pour tous les goûts. En revanche, lorsque vous être à la recherche d’un lit superposé adulte, le choix est nettement réduit. Vous avez du mal à distinguer si ces lits sont vraiment adaptés aux adultes ou non. C’est pourquoi dans cet article, nous allons vous donner les éléments à prendre en compte pour acheter un lit superposé adulte de qualité et adapté à vos besoins.

Un lit superposé en bois massif

Le bois massif est la garantie d’un lit superposé robuste et stable. En effet, ce lit en hauteur doit supporter un certain poids. C’est pourquoi la structure ne doit pas être négligée. Pour vérifier une fois de plus la stabilité : renseignez-vous sur le poids du lit superposé, si celui-ci est supérieur à 70 kilos alors vous êtes assuré de sa future stabilité. S’il est supérieur à 100 kilos : n’ayez aucune crainte.

La hauteur entre les deux sommiers

Autre point essentiel pour le confort du lit superposé : la hauteur qui se trouve entre le lit du bas et le lit du haut. Cette hauteur est essentielle car c’est ce qui va vous permettre de vous asseoir sans vous cogner la tête. C’est à cela que l’on reconnait un lit superposé pensé pour les adultes et non pas pour les enfants. Il existe par exemple des lits superposés avec des rehausses. L’espace peut aller jusqu’à plus d’1 mètre, de quoi vous garantir de ne pas vous cogner et de pouvoir vous asseoir sans encombre.

L’épaisseur des lattes

En plus de la structure, qui de préférence est en bois massif, vous devez vérifier l’épaisseur des lattes. En effet, leur épaisseur sur un lit enfant et sur un lit adulte n’est pas la même. Veillez à ce qu’elles soient assez épaisses pour supporter votre poids. En général un lit superposé adulte supporte le poids total de 200 kilos. Contactez le vendeur avant d’acheter afin de vous en assurer.