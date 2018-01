Les conseils pour aménager correctement une salle de bain

On passe en moyenne une heure par jour dans la salle de bain. Aujourd’hui, cet espace est plus qu’un lieu où l’on se lave. Il est devenu, au fil des années, un petit coin de bien-être, d’où l’importance de bien l’aménager. Seulement, on commet souvent certaines erreurs lorsque vient le moment d’agencer cet endroit. Voici la liste des choses à faire et à éviter pour réussir son aménagement.

Les erreurs à éviter pour aménager une salle de bain fonctionnelle

Les magazines et internet ne cessent de proposer des idées originales pour aménager une salle de bain moderne. Les photos sont tellement sublimes qu’elles donneraient presque envie de refaire toute sa décoration. Seulement, la prudence est de mise. En effet, toutes les idées présentées sur les catalogues ne sont pas toujours réalisables. Au contraire, certaines d’entre elles peuvent conduire les propriétaires à commettre des erreurs. C’est le cas par exemple de la vasque à poser. Depuis quelques années, ce genre d’installations a le vent en poupe. Si sur les images les résultats font rêver, dans la réalité, cette solution n’est pas pratique.

Parmi les tendances du moment, on compte également sur le revêtement en ardoise. Esthétiquement parlant, ces matériaux sont pourtant peu hygiéniques. Ils absorbent les tâches et nécessitent un nettoyage en permanence. Enfin, l’étagère en cube est aussi l’un des mobiliers très prisés par les designers pour aménager la salle de bain. Suspendus au mur, ils apportent une touche originale à la pièce. Néanmoins, quand on y stocke quelques affaires, on peine à avoir le rendu espéré.

Les meilleures idées pour avoir une salle de bain pratique et esthétique

Les catalogues proposent parfois des idées peu réalistes, certes. Il reste que la majorité des propositions sont tout à fait réalisables et permettent de rendre la salle de bain à la fois design et fonctionnelle.

Ceux qui ont la chance de disposer d’un espace de plus de 10 m² peuvent par exemple songer à investir dans une baignoire balnéo ou dans un jacuzzi pour profiter quotidiennement des bienfaits de l’hydrothérapie. En plus d’êtres pratiques, ces dispositifs apportent aussi du cachet à la pièce. Certaines boutiques en ligne ou magasins spécialisés proposent désormais des facilités de paiement.

Par ailleurs, la douche à l’italienne a également la cote dans les salles de bain modernes. Ce modèle est surtout adapté aux surfaces réduites, sous pente ou exiguës. En effet, non seulement il est esthétique, mais il permet aussi d’économiser de l’espace. Enfin, en matière de meubles, le plan de travail en granit blanc s’impose de plus en plus dans les salles d’eau contemporaines.