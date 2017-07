Quelle couleur de peinture pour une chambre à coucher ?

La chambre à coucher est une pièce qui doit absolument apporter le repos, le calme, la sérénité. Pour que cela se fasse, le choix des couleurs pour cette pièce est donc crucial. En effet, n’oublions pas que la peinture n’est pas que décorative, son rôle ne se limite pas à cela, car les couleurs peuvent influencer sur la qualité du sommeil et peuvent également réduire le niveau de stress. Cependant, avec les nombreuses palettes de couleurs qui existent, le choix n’est pas du tout facile. Voici donc quelques astuces et conseils pour bien choisir la couleur de peinture de la chambre à coucher.

Quelle couleur pour obtenir une ambiance apaisante ?

Tout d’abord, avant de vous lancer dans un projet de peinture, il faudra vous décider si vous souhaitiez le faire vous-même ou si vous souhaitez faire appel à un professionnel. Bien évidemment, si vous manquez de temps ou si la peinture n’est pas trop votre tasse de thé, l’idéal pour vous est de faire appel à un peintre en bâtiment. Le professionnel pourra également vous conseiller sur la couleur qui correspond le mieux à vos attentes.

Pour obtenir une ambiance apaisante, le bleu est le plus indiqué. Ce n’est pas un hasard s’il est très utilisé comme couleur des murs d’une chambre à coucher. Le bleu est la couleur qui incite le plus à la détente, au repos. Quant à son utilisation, il n’y a pas de règle établie, libre à vous d’utiliser la nuance de bleu que vous désirez. Pour un effet très tendance mais aussi pour accentuer l’effet de cette couleur sur votre sommeil, vous pouvez l’associer avec une autre couleur froide. Vous pouvez par exemple, mélanger le bleu avec du gris, le résultat est très tendance, de plus cela facilitera votre sommeil.

Si pour la chambre à coucher, vous désirez opter pour une combinaison de couleur, vous devez garder à l’esprit que les couleurs neutres sont les plus appropriées car elles peuvent sans problème être associées à d’autres couleurs.

Quid des autres couleurs ?

Bien que le bleu soit très utilisé, cela ne veut pas pour autant dire que les autres couleurs ne conviennent pas à une chambre à coucher. En effet, les couleurs tons naturels comme le vert, le beige, le gris ou encore le jaune-orangé un peu pâle sont très prisées. Ces palettes de couleurs procurent une ambiance très cosy surtout si vous décorez votre chambre avec des accessoires, un style nature (accessoires déco, mobilier en bois naturel, linge de lit à motif zen…)

Le vert est la couleur naturel pas excellence. Il fait également parti des couleurs qui facilitent le sommeil. Enfin, selon les concepts zen, le vert est une couleur anti stress, qui est donc parfaite pour une chambre à coucher.

Attention cependant si vous décidez de marier les couleurs, éviter de trop en faire, c’est la règle d’or qu’il faut absolument respecter, marier plus de 3 couleurs n’est pas une bonne idée surtout si on ne maîtrise pas le sujet. Eviter également de mettre dans une même pièce plusieurs couleurs trop voyantes, cela peut laisser une impression de brouillon. Comme indiqué un peu plus haut, si vous choisissez de marier les couleurs, le chemin le plus court pour avoir de bons résultats est d’utiliser les teintes naturelles.