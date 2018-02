Tous les points pour réussir son dîner aux chandelles

Un diner romantique est un moment privilégié pour les amoureux. Pour les nouvelles relations, il permet de séduire tandis que pour les couples de longue date, cet instant unique est un moyen pour se retrouver. Dans tous les cas, afin que le repas à deux soit complètement réussi, il convient de bien le préparer.

Le choix du menu et du lieu

Saint-Valentin, anniversaire de mariage ou de rencontre, les occasions pour organiser un diner en amoureux ne manquent pas. Cela permet au couple de passer un moment en tête à tête et de se concentrer uniquement sur leur relation. Seulement, pour que cette soirée soit réussie, il convient de bien la préparer.

Ainsi, la première chose à laquelle on doit penser est le menu. L’idéal est de miser sur un repas facile à déguster. De ce fait, on évite à tout prix les crustacés dont il faut enlever la carapace. Autant opter pour des plats savoureux, mais simples à déguster comme les recettes à base de poisson, les steaks ou encore les gratins. Par ailleurs, le choix du lieu est aussi important. Si le restaurant permet de s’affranchir de la préparation des repas, organiser le dîner chez soi donne les moyens de profiter d’une atmosphère plus intime. De plus, l’hôte pourra créer une décoration de table plus personnalisée.

Décorer la table pour donner une ambiance romantique

Si le menu est un critère important, la décoration des lieux doit également être bien pensée pour créer un cadre romantique. Ainsi, si l’on organise le diner chez soi, rien ne doit être laissé au hasard. Évidemment, on peut recourir aux services d’un décorateur professionnel si l’on veut vraiment plus d’originalité, mais on peut aussi aménager la pièce soi-même en piochant quelques idées sur internet. Les principaux éléments d’un repas aux chandelles sont bien sûr les bougies décoratives. Il désormais facile de dénicher ces articles sur les boutiques en ligne telles que Bougies la française.

Ces accessoires apportent à la fois une ambiance chaleureuse et poétique à la soirée. L’idéal est d’opter pour des modèles parfumés. Par ailleurs, il convient de les placer dans un bougeoir ou des photophores afin d’offrir une lumière tamisée. Enfin, pour donner une petite touche fantaisies sur table, il est également possible d’y ajouter des chandelles colorées.