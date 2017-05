Renforcer la sécurité de sa maison

Le nombre de cambriolages varie d’une région française à l’autre. Cependant, les chiffres rapportent que les villes restent les plus touchées. Les citadins ont donc tout intérêt à sécuriser leur logis. Pour ce faire, de nombreuses alternatives peuvent être envisagées. Néanmoins, contacter un serrurier peut vous aider à diminuer les risques d’intrusion. Ses conseils peuvent en effet s’avérer précieux

Des serrures de sécurité pour écarter les risques de cambriolages

Les portes et les fenêtres sont les accès préférés des cambrioleurs. Ils crochètent les serrures et entrent sans bruits. Ils prennent alors les objets de valeur et partent comme si de rien n’était. Afin d’éviter ce scénario, il faut impérativement se munir d’une serrure de sécurité. Ce genre de dispositif empêche les malfaiteurs d’entrer ou, tout du moins, cela ralentira leur intrusion.

Quoi qu’il en soit, la vue de ce type d’équipement suffit généralement à les dissuader de commettre ce délit. Il faut savoir qu’avant de s’attaquer à un domicile, les cambrioleurs partent en repérage. À cette occasion, ils essayent de connaitre les habitudes des occupants de la maison et identifient aussi les systèmes de sécurité. Si la serrure des portes et fenêtres leur pose problème, ils changeront de cible. Toutefois, ce sont des connaisseurs, ils peuvent distinguer des serrures de piètre qualité des modèles multipoints recommandés par un serrurier. Les conseils de cet artisan sont souvent indispensables.

Faire appel à un serrurier

Les serruriers se font rares puisque de plus en plus de personnes décident d’acheter des systèmes de verrouillage électronique. En faisant quelques recherches sur la Toile, il est toutefois possible de découvrir certains artisans qui exercent encore. Ces derniers peuvent suggérer de nombreux aménagements pour prévenir les tentatives de cambriolages. La solution la moins couteuse sera l’installation d’une serrure multipoints. Le serrurier se chargera de l’achat du modèle le plus adapté aux portes et aux fenêtres du particulier. Par la suite, il peut toujours renforcer ces accès.

Le cout de la prestation varie selon les services sollicités. L’artisan ne sécurise pas uniquement les maisons. Il peut aussi être contacté pour une situation d’urgence, comme quand on se retrouve enfermé dehors avec les clés à l’intérieur. Notamment, le prix d’un serrurier Parisien dépend de plusieurs facteurs à l’exemple de la proximité, le type de l’intervention et sa durée, le matériel à remplacer ou à réparer, etc. Donc, il faut prendre en compte ces détails pour pouvoir estimer le cout de la prestation. Toutefois, un serrurier de confiance offre souvent des remises à ses clients fidèles.