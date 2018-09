La qualité du sommeil dépend en grande partie du matelas, le vieil adage dit vrai : comme on fait son lit… C’est donc un équipement incontournable pour garantir un sommeil paisible. Et, pour que le repos soit vraiment régénérateur, il est sage de compléter le couchage par un surmatelas. À quoi sert ce complément de matelas ? On répond à la question dans cet article.

Améliorer le confort du matelas

La première utilité des surmatelas sur hypnia.fr, est de rendre le couchage plus confortable. Qu’il soit en mousse, en latex ou en plumes, il adoucit l’accueil du matelas. Avec lui, le couchage trop ferme devient moelleux. L’utilisateur trouve plus facilement le marchand de sable.

S’il s’avère utile pour les célibataires, il l’est d’autant plus pour les couples dont les partenaires ont différentes corpulences. Il compense cette différence de besoins en literie.

Entretenir l’hygiène et la qualité du matelas

Un surmatelas s’installe au-dessus du matelas. De cette façon, le dormeur n’est plus en contact direct avec son couchage. Sa transpiration nocturne – tous les dormeurs transpirent la nuit – agit moins sur le matelas.

Aussi, ainsi habillé, le couchage reste protégé de l’humidité et se détériore moins vite. Par ailleurs, il est plus facile d’entretenir le vêtement du matelas que le matelas lui-même. Il peut aussi s’aérer facilement et se remplacer à moindre coût.

Un bon remède pour la santé

Couché sur un matelas classique, le dormeur peut ressentir des maux de dos, lorsqu’il ne place pas un surmatelas. Ces maux sont généralement dus aux espaces vides, par exemple au niveau du bas de dos. Avec l’habillage, ces vides sont comblés et permettent d’éviter les mauvaises cambrures et l’apparition de tensions. Un choix convenable aide à réduire cet inconfort. À cet effet, découvrez des conseils sur le blog Nidouillet.

Le vêtement du matelas répartit équitablement le poids du dormeur. En effet, il épouse correctement ses courbures, lui offrant ainsi un confort sur-mesure. Le sang circule alors mieux et le dormeur a tendance à moins multiplier les positions au cours de son sommeil la nuit.

Les critères pour choisir son surmatelas

Quoique chaque utilisateur soit libre de choisir son surmatelas, il y a des critères à prendre en compte. L’équipement doit avoir une épaisseur d’au moins 4 cm et une densité de mousse élevée. Cette densité peut atteindre, voire dépasser 40 kg/m3.

S’il s’agit d’un équipement en duvet ou en plumes, son piquage doit être correctement réalisé. De cette façon, sa dégradation prendra plus de temps. En outre, on recommande d’opter pour un vêtement de matelas en mousse classique ou en mousse à mémoire de forme. Ces matières ont la faculté de bien épouser le corps du dormeur.

La matière, un élément à considérer

Pour choisir son surmatelas, il est sage de faire attention à la matière dont il est composé. Hormis le duvet et les plumes, il peut être en coton, en laine ou en mousse à mémoire de forme.

Le coton est très respirant et idéal pour les personnes en proie aux allergies. Par ailleurs, l’habillage du matelas qui en est pourvu se lave aisément à la machine. Mais avec ce composant, il s’usera vite, surtout s’il est fréquemment utilisé. En revanche, la laine offre une meilleure durabilité, mais elle est coûteuse. Cependant, avec elle, la protection résiste mieux aux acariens et à la moisissure.

Les surmatelas à mémoire de forme sont les plus prisés. Ils sont confortables, car beaucoup plus épais et plus légers que les autres. Seul bémol, ils conservent plus la chaleur : celle du dormeur et celle de la pièce. Pour en choisir, il est préférable d’opter pour un modèle bien aéré.

L’habillage du matelas sert à augmenter son confort d’utilisation et à garantir la santé du dormeur, en calmant notamment le mal de dos comme le ferait un matériel conçu à cette fin.